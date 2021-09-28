Одетая лишь в белье: в Киеве девушка станцевала перед автомобилями на трассе (видео)

Некоторые водители пытались обойти девушку, другие же еще и сигналили.
В Киеве возле станции метро Черниговская девушка в белье выбежала на трассу и станцевала перед автомобилями.
Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-каналах.
Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях видео, как девушка только в белье вышла на дорогу. Она станцевала прямо на трассе перед автомобилями.
Вместе с тем на видео видно, что некоторые водители, которые стали свидетелями происшествия, пытаются ее осторожно объехать, а другие же еще и сигналят. Чем закончились танцы девушки пока неизвестно.
Напомним, обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова.
Также в городе Днепр голый мужчина посреди дня катался по асфальту. По его ногах был обут только один резиновый тапок.