Очевидица рассказала о попадании "Шахеда" на территорию киевской школы

В Киеве во время воздушной тревоги 18 марта был сбит российский беспилотник, обломки которого попали на территорию школы в Деснянском районе столицы. Школьница, которая там учится, рассказала подробности.

Об этом она рассказала в интервью украинским телеканалам.

"На данный период я была дома, я услышала взрыв, и потом посмотрела по новостям, что оно упало возле моей школы. Все, кто был в школе в этот момент, находятся в укрытии", — сказала она.

"До этого я слышала взрывы ПВО и потом уже этот взрыв, эти новости. Я даже сначала не поверила, что это упало на мою школу, но потом посмотрела — Деснянский район, а в Деснянском районе это только одна у нас школа, 23", — рассказала школьница.

По ее словам, она поддерживает связь со своими одноклассниками и классной руководительницей. Они сейчас в подвале, пишут, что все хорошо, но им страшно.

Школьница рассказала, что хотя взрыва беспилотника не было, скорая помощь приехала, вероятно, из-за того, что у "Шахеда" есть активная боевая часть, и медики были на месте, чтобы оказать помощь пострадавшим в случае взрыва.

Напомним, после атаки на Киев 18 марта в Сети появились первые кадры падения обломков беспилотника на территории одной из школ.

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