Очевидцы снимали, пока его били ногами: в Киеве жестоко расправились с ветераном АТО из-за замечания

Люди вмешались в конфликт, только когда пострадавший уже лежал на асфальте.

В Киеве компания пьяных парней жестоко избила ветерана АТО, который сделал им замечание из-за употребления алкогольных напитков в парке.

Соответствующее видео 11 февраля опубликовали в Telegram-канале "ХК|Киев".

Как сообщают очевидцы происшествия в Сети, конфликт произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Маршала Якубовского.

Мужчина якобы гулял по парку с собакой, когда увидел молодых людей, которые пьют алкоголь. Он сделал замечание ребятам, а они набросились на него с кулаками.

Судя по видео, находившиеся рядом в этот момент люди вмешались в конфликт, только когда пострадавший уже лежал на асфальте. В драке также пострадал пес.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Мужчину госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что правоохранители задержали одного из нападавших на советника генпрокурора Зураба Адеишвили. Розыск подельников злоумышленника продолжают.

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В Киеве мужчины жестоко избили ветерана АТО из-за замечания

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