Очередной случай: в Киеве чуть не погибли дети, которых не пустили в укрытие

В Киеве разразился очередной скандал с укрытиями. Да, детей не пустили в школу, чтобы переждать массированную атаку в хранилище.

Об этом написала журналистка Татьяна Даниленко.

Как отметила журналистка, она не хотела портить праздничную атмосферу приближения Украины к ЕС, но случившийся случай должен приобрести огласку. "Нам еще немало нужно изменить в своем образе мышления, чтобы стать европейцами", – считает она.

Были в шаге от смерти

В прошлом году в Запорожье погиб военный Юрий Овчинников, служивший в составе ССО "Азов". Сегодня под обломками российской ракеты прямо в Киеве чуть не погибли его дети – 11-летняя Саша и 12-летний Богдан. Их просто не пустили в укрытие школы №40 (Святошинский район). Причина заключалась в том, что дети были со своим другом, собачкой Айкой породы "Мальтипу". Охранник прогнал школьников, когда те отказались оставлять собачку на улице.

Школьники, над которыми сбили ракету в Киеве

"Пока Саша и Богдан бежали искать другое хранилище, у них над головами сбили ракету. Мама была уверена, что дети в безопасности, потому что они позвонили ей, находясь у хранилища", – рассказала Даниленко.

В момент, когда девочка позвонила уже в истерике, потому что страшно испугалась, мама Любовь вынуждена была раньше уходить с работы, чтобы успокоить Сашу и Богдана, а также разобраться в ситуации. Директор школы заверила, что иначе действовать школа не могла, потому что у других школьников могла быть аллергия на собак. Когда приехала полиция, мама прямо спросила: кто был бы виноват, если бы с детьми произошло непоправимое. В то же время правоохранители развели руками.

"Страшный символизм для вдовы погибшего героя: сегодняшняя ситуация с детьми случилась ровно в том месте, куда ее любимый Юра 24 февраля 2022 пришел, чтобы стать добровольцем и уже никогда не вернулся домой", — подытожила журналистка.

Напомним, в Украине приступили к строительству подземных школ.

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