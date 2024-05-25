Очередной скандал с укрытием в Киеве: людей не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги

Заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко отметил, что в укрытие должен быть беспрепятственный доступ 24/7.

В Киеве во время воздушной тревоги людей не пустили к укрытию в одной из столичных школ на Оболони. Событие произошло в субботу, 25 мая. Соответствующее видео начало распространяться в Сети.

На инцидент уже отреагировал заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко.

"Сегодня во время воздушной тревоги людей не впустили в одну из столичных школ на Оболони. Соответствующее видео начало распространяться по телеграмм-каналам. Это исключение и, конечно, человеческий фактор, в укрытие должны впускать при первой необходимости. К сожалению, такие ситуации бывают, и очень хорошо, что на этот раз все обошлось. С ответственной за укрытие уже провели профилактическую беседу, выводы сделаны", – отметил он.

Ткаченко также напомнил, что в укрытие должен быть беспрепятственный доступ 24/7.

В одной из школ Киева людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги

Напомним, 25 мая в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о скоростной цели с севера через Черниговщину в направлении Киева.

Отметим, военный эксперт Олег Жданов предупредил: нельзя исключать, что российская армия нанесет удар по столице в День Киева – в воскресенье, 26 мая.

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