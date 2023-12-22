Очередная партия из 100 дронов от братьев Кличко отправляется к защитникам Авдеевки

В Киев прибыла следующая партия FPV-дронов, которые братья Кличко приобрели для защитников Авдеевки.

Эти 100 беспилотников предназначены для 53 Отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Получили следующую партию FPV-дронов, которые заказывали с братом Владимиром. 100 птичек оперативно отправятся в 53-ю бригаду под Авдеевку», - написал Виталий Кличко в Telegram-канале.

Мэр также сообщил, сколько средств из бюджета Киева в 2023 году потрачено на закупку дронов для военных.

«Что касается помощи столичной громады. Отмечу, что из бюджета столицы в этом году на закупку дронов, на запросы ВСУ, Генштаба и Минобороны, город выделил 1 миллиард 550 миллионов гривен», - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что 100 дронов, которые братья Кличко приобрели для защитников Авдеевки, уже получили бойцы 47 Отдельной механизированной бригады «Магура».