Очередная атака вражеских беспилотников в Киевскую область: тревога продолжалась всю ночь (фото)

Киевщина подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. Тревога продолжалась всю ночь.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Какие последствия

Пострадавших среди населения нет.

Полиция Киевщины документирует последствия атаки врага в области / Фото: Полиция Киевской области

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

В результате падения обломков в Броварском районе повреждены гараж и подвальное помещение. В здании выбиты окна и поврежден потолок.

Последствия атаки вражеских беспилотников по Киевщине / Фото: Полиция Киевской области

Также падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Последствия атаки вражеских беспилотников по Киевщине / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, 29 января, во время воздушной тревоги, Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.

В случае дронов со шрапнелью речь идет о готовых поражающих элементах, обычно в форме разлетающихся при взрыве шариков, которые и являются главным средством поражения, превосходя фугасное действие боеприпаса.

"Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании рашистов просто убивать гражданское население", — объяснили в Defense Express.

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