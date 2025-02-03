Очередная атака вражеских беспилотников в Киевскую область: тревога продолжалась всю ночь (фото)

В Киевской области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.
Киевщина подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. Тревога продолжалась всю ночь.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.
Какие последствия
Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.
В результате падения обломков в Броварском районе повреждены гараж и подвальное помещение. В здании выбиты окна и поврежден потолок.
Также падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.
Напомним, 29 января, во время воздушной тревоги, Киев атаковали дроны, начиненные шрапнелью.
В случае дронов со шрапнелью речь идет о готовых поражающих элементах, обычно в форме разлетающихся при взрыве шариков, которые и являются главным средством поражения, превосходя фугасное действие боеприпаса.
"Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. Но в случае удара по жилым районам города речь идет о желании рашистов просто убивать гражданское население", — объяснили в Defense Express.
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