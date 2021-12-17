"Очень жаль рыбу": Сеть возмутило фото мужчины с убитым сомом-гигантом

Пользователи предложили оштрафовать мужчину.

Сеть возмутило фото мужчины с сомом-гигантом весом около 50 килограмм. Пользователи осудили рыбака и назвали его "зверем".

В комментариях к публикации об огромной добыче украинцы предложили оштрафовать мужчину.

"Бедный сом! Убили для забавы! Человек — зло!", "А теперь герою влепить штраф по полной программе", "Нет страшнее зверя, чем человек!", "Очень жаль рыбу. Тех сомов и так нет, да еще добивают таким образом", – написали под фото сома.

Отметим, что согласно правилам любительского и спортивного рыболовства, на водоемах общего использования суточная норма отлова рыбы составляет три килограмма.

Превышение суточной нормы отлова трактуется законодательством как грубое нарушение правил рыболовства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа до 680 грн, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба за каждый экземпляр рыбы, выловленной сверх нормы. Но забирать одну трофейную рыбу без ограничений в весе в сутки можно в качестве трофея.

facebook.com/alexandr.gromadskiy

facebook.com/alexandr.gromadskiy

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