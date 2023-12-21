Очень умные и осторожные: под Чернобылем в фотоловушку попали волки, устроившие поединок (фото)

Установленные в заповеднике камеры – не помеха и поединкам между членами волчьей стаи, потому что нужно соблюдать иерархию.

В Чернобыльском заповеднике в Киевской области фотоловушки зафиксировали присутствие хитрых диких зверях. Речь идет о волках, очень умных и осторожных животных.

Из-за того, что волки очень потаенные – наблюдать за ними практически невозможно, но все же иногда везет. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фотографии этих таинственных хищников.

"В фотоловушки попадают самые разные моменты волчьей жизни и проявления характера сероманцев. Вот волк рассматривает необычную для леса вещь: любопытство перевесило страх. Фотоловушка – не помеха и поединкам между членами стаи, поcrjkmre надо соблюдать иерархию. Да и поспать здесь можно без проблем" — говорится в сообщении под фото.

Фотоловушка – не помеха поединкам между членами стаи / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Что следует знать о волке?

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Внешний вид волка свидетельствует о его мощи и приспособлении к длительному бегу при преследовании своих жертв. Взрослый волк обычно больше овчарки: длина тела с головой и без хвоста достигает 135 – 160 сантиметров, хвост – 40 – 52 сантиметров. Высота в плечах 80 – 95 сантиметров. Вес обычно 45 – 60 кг.

Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей волков, больных бешенством, случаются, но довольно редко.

Фотоловушка — не помеха сну / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Современная конфликтная ситуация заключается в том, что волк имеет чрезмерно высокую численность, является конкурентом для других видов крупных хищных млекопитающих, прежде всего риса, и удерживает численность основных видов жертв на низком уровне.

Что-то унюхала или услышала?

Кроме того, в фотоловушку Чернобыльского заповедника попала сосредоточенная лиса, которая что-то посула или унюхала. Ибо, на самом деле, у лисы прекрасное не только обоняние, но и слух.

У этой сосредоточенной лисы прекрасное не только обоняние, но и слух / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"Зимой рыжая хищница внимательно прислушивается к разным звукам и безошибочно определяет, где под снегом спрятался какой-то мелкий мышевидный грызун. Охотничья стойка, прыжок и часто, хоть и не всегда, в зубах лисы – добыча", — говорится в сообщении под фото.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали две ртыси, которые шли по заснеженному лесу. Стоит отметить, что евразийская рысь является редким видом, исчезнувшим в прошлом веке с территории украинского Полесья. Но сейчас популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.

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