"Очень тяжелый шаг": в Киеве анонсировали введение е-пропусков для транспорта в случае локдауна

"Очень тяжелый шаг": в Киеве анонсировали введение е-пропусков для транспорта в случае локдауна

Власть Киева надеется, что жестких ограничений все же удастся избежать.

В Киеве введут электронные пропуска для общественного транспорта, если будет усиленно карантин. Власть столицы называет это тяжелым шагом и надеется, что его благодаря вакцинации против коронавируса удастся избежать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "РБК-Украина".

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"Что касается ограничений, мы уже анонсировали, если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт", — отметил он.

Следует заметить, что премьер Денис Шмыгаль заверил, что после усиления карантина метро, маршрутки, троллейбусы и трамваи будут ездить без дополнительных карт. Идею внедрения COVID сертификатов для проезда в транспорте премьер считает нецелесообразной.

"Конечно, в общественном транспорте требовать сертификаты — это нецелесообразно. Как в метро можно требовать у пассажиров, которым идет большой поток в час пик. Поэтому масочный режим и вакцинация работников общественного транспорта. Это те требования, которые будут обязательными", — объяснял ранее украинский премьер.

Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

КГГА

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Коронавирус в Украине: что изменилось в регионах с внедрением "желтой" карантинной зоны

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