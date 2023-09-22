"Очень красивые, в доме стоят": в Фастове две женщины забрали вазы с цветами с могил военных (видео)

В Фастове на Киевщине две женщины забрали понравившиеся вазы с могил военных.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные на Интернациональном кладбище похитили декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось установить и задержать двух правонарушительниц. Ими оказались местные жительницы. По их месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли похищенное с мест захоронений.

Забрали могильные вазы домой: полиция Киевщины разоблачила злоумышленниц, совершивших надругательство над могилами защитников На днях в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные на Интернациональном кладбище похитили декоративные вазоны на двух могилах защитников на Аллее Славы. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось установить и задержать двух правонарушительниц. Ими оказались местные жительницы. По их месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли похищенное из мест захоронений. По факту надругательства над могилами, за процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранткам о подозрении [ч. 3 ст. 297 УК]. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство УНИАН Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство СТБ Телеканал ICTV УНН. Украинские Национальные Новости КиевВласть — Новости Киева и области Факты недели Обозреватель Телеканал ICTV УНИАН Общественное Новости Украинская правда Факты ICTV Опубликовано Полиция Киевской области Пятница, 22 сентября 2023 г.

По факту надругательства над могилами, за процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры, следователи сообщили фигуранткам о подозрении [ч. 3 ст. 297 УК].

Женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина повредил семь могил погибших воинов ВСУ, ему не понравились флаги Украины.