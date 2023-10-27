Обыски в зданиях ТЭЦ Киева: в ГБР рассказали, что и по какому делу ищут

Речь идет о деле злоупотребления чиновников во время ремонта энергетического оборудования.

Сотрудники ГБР проводят 27 октября обыски в админзданиях киевских теплоэлектроцентралей по факту хищения денег во время ремонта разрушенного обстрелами энергооборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

В ГБР уточнили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий при ремонте оборудования ТЭЦ.

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Речь идет о досудебном расследовании по статьям о злоупотреблении властью и служебном подлоге, что повлекло тяжкие последствия.

В частности, правоохранители проверяют информацию о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности, чтобы в дальнейшем обналичить эти средства и присвоить.

Проверяется и информация о том, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись.

В ГБР заверили, что проводят следственные действия со строгим соблюдением рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов.

Обыски ГБР на киевских ТЭЦ / Фото: Государственное бюро расследований

Какая цель обысков на киевских ТЭЦ

Цель обыска на ТЭЦ – изъять документацию о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерскую документацию с результатами выполнения работ.

В ГБР отметили, что во время обысков не снимают на видео внешний вид объектов критической инфраструктуры, и участие в следственных действиях не принимают посторонние лица.

"Следователи ГБР выполняют все установленные законодательством требования по информационной безопасности и рекомендации служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов. Вмешательство в технологический процесс выработки электроэнергии и тепла не осуществляется. Следователи работают только с документацией, хранящейся в административных помещениях и добровольно выдаваемой", – отметили в бюро.

В то же время, следственные действия проводятся в подрядной организации, которая была производителем работ.

Напомним, ранее об обысках работниками ГБР в помещениях киевских ТЭЦ сообщили в КГГА. Там утверждали, что это чревато нарушением технологического процесса выработки электроэнергии и тепла.

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