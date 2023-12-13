Обыски в Киевском метро и КГГА: что ищут правоохранители

В "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА проводятся обыски в рамках расследования просчетов, повлекших затопление тоннеля метро.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Следствие должно проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации подземки. А также установить ответственных лиц, из-за действий или бездействия которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", — говорят в МВД.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, утром, 11 декабря, на метро Лыбидская образовалась немалая толпа на входе, ведь именно эта станция временно стала конечной к подземке. В то же время в сети распространились слухи, что вода появилась и на станции метро "Олимпийская". Как прошел первый рабочий день после закрытия шести станций метро в Киеве и какова ситуация на Олимпийской, рассказали в эфире телемарафона "Единые новости" корреспонденты ТСН.

Читайте также: