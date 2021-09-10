Обыски в департаменте КГГА: изъята документация 20-летней давности

В КГГА убеждены, что "акция" правоохранителей — продолжение системного давления на городскую власть

В результате обысков в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов следователями Главного следственного управления ГБР изъята документация, касающаяся деятельности структурных подразделений в период с 2002 по 2007 года.

Обыски проводились в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева "с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления отыскания орудие уголовного преступления или имущества, добытое в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц".

Об этом сообщает КГГА.

Работники департаментов предоставили всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности.

"Однако, в который раз обращаем внимание, что публичные выступления правоохранителей несколько расходится с их реальными действиями", — говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

В КГГА убеждены, что вчерашняя "акция" правоохранителей — "продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и создания негативного имиджа столичной администрации".

Напомним, волну обысков, которая весной прокатилась столицей, мэр Киева Виталий Кличко назвал спецоперацией против него лично.

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