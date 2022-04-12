Обворовали квартиру горожан, которые выехали из-за боевых действий: в Киеве задержаны два мародера (фото)

Обворовали квартиру горожан, которые выехали из-за боевых действий: в Киеве задержаны два мародера (фото)

Полицейские установили, что один из задержанных - сосед пострадавших, который знал об их длительном отсутствии.

В Киеве правоохранители задержали двух мародеров. Злоумышленники обокрали дом киевлян, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины, о том, что его квартиру, расположенную в многоэтажке на проспекте Романа Шухевича, обокрали неизвестные. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление", — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что семья заявителя более двух недель назад выехала из столицы из-за военных действий, а когда вернулась, то увидела сломанные замки на входной двери и кутерьму внутри. Потерпевшие предоставили перечень похищенного имущества и правоохранители приступили к поиску злоумышленников.

Благодаря слаженной работе сотрудников управления уголовного розыска столичного главка и работников отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции удалось установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались 35-летний уроженец Черкасской области, находившийся в розыске за совершение мошенничества и использование поддельных документов, а также 49-летний иностранец.

Полицейские установили, что один из задержанных - сосед пострадавших, который знал об их длительном отсутствии.

Кроме того, полицейские установили местонахождение похищенного имущества, которое правонарушители спрятали в квартире знакомой. Все вещи полицейские изъяли при санкционированном обыске. Среди них золотые украшения, телевизор, фотоаппарат, бытовые принадлежности, одежда и бижутерия.

Также в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли оружие и патроны.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании мер в виде содержания под стражей.

За совершение кражи в условиях военного положения мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, местным жителям не рекомендуют сейчас возвращаться в Киевскую область из-за угрозы повторного наступления РФ.

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