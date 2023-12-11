Обвал грунта на столичном Печерске – появились подробности трагедии

В Киеве на Печерске произошел обвал почвы, есть жертва.

В Печерском районе Киева 11 декабря во время проведения ремонтных работ произошел обвал грунта. В результате несчастного случая погиб мужчина, также есть пострадавший.

Как рассказали в Печерской районной госадминистрации, трагедия произошла по ул. Лютеранской, 7/10, при ремонте опорной стены для удержания грунта.

Так, при выполнении работ по капитальному ремонту подпорных стен жилого дома для удержания грунта, проводимого по заказу Печерской РГА, одна из стен обрушилась. В результате погиб один из рабочих, другой с травмами госпитализирован в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа. Также проводятся работы по разбору завалов.

Работы по капитальному ремонту подпорных стен жилого дома выполняли четыре работника подрядной организации.

Как пояснили в Печерской РГА, капитальный ремонт проходит в соответствии с подрядом от 31.10.2023 № 74 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД".

Работы выполнялись согласно проектно-сметной документации, разработанной ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРКОН".

Напомним, в Киеве утром 11 декабря произошло огромное скопление людей на станции метро "Лыбидская" в результате закрытия шести станций на метрополитена синей ветки (фото, видео).

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