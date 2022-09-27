Обустроил дома нарколабораторию: у россиянина в Киеве изъяли кокаина на 11 млн гривен (фото)

Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы.
В Киеве будут судить 36-летнего уроженца России, обустроившего дома нарколабораторию и получавшего миллионные доходы. У мужчины изъяли два килограмма кокаина на 11 млн гривен по ценам черного рынка.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы.
Дома у мужчины правоохранители также изъяли лабораторное оборудование для изготовления запрещенных веществ. Его задержали.
Досудебное расследование завершено и направлено в суд для рассмотрения дела по существу. Продолжаются мероприятия по установлению других участников преступления.
Напомним, в Киевской области разоблачена организация, которая финансировала страну-агрессору Россию.
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