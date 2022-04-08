Обстрелы Дарницкого района Киева: в результате разрушения стен одного из домов погибла местная жительница

Столичные прокуроры вместе с полицией расследуют преступления российской армии.
Органы столичной прокуратуры в сотрудничестве с работниками Национальной полиции и экспертами продолжают фиксировать последствия преступной военной агрессии со стороны РФ на территории Киева, в том числе обстрелы Дарницкого района.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"Прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры города Киева в составе следственно-оперативных групп осуществляются активные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на фиксацию доказательств военной агрессии РФ против мирных граждан и обеспечение соблюдения прав пострадавших. Нарушения российскими военнослужащими законов и обычаев войны привели к разрушению гражданской инфраструктуры Дарницкого района, в частности, жилых и частных домов, учебных заведений, административных зданий. Повреждения нанесены частному транспорту", — говорится в сообщении.
Установлено, что в результате разрушения стен одного из домов погибла местная жительница.
За последнюю неделю в рамках ряда расследованных уголовных производств для установления фактических обстоятельств, причиненного физического и материального ущерба, прокуроры допросили 49 потерпевших и 37 свидетелей, совместно с полицией и экспертами провели 15 осмотров мест событий, направили 12 запросов в государственные учреждения и службы.
Следственные действия по уголовным производствам продолжаются.
"В связи с этим обращаемся ко всем жителям Дарницкого района города Киева, жизни, здоровью и имуществу которых был причинен вред, сообщить о таких фактах окружную прокуратуру по номеру телефона: (044) 209-13-78. Борьба с агрессором и достижение строгого наказания за последствия его преступных действий – наша главная общая цель", – говорится в сообщении прокуратуры.
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