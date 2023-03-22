Обстрел "Шахедами" общежития в Киевской области: из-под завалов продолжают доставать тела погибших

Ночная атака "Шахедов" на Киевщину унесла жизни по меньшей мере 8 человек. От осколочных ранений и травм пострадало еще 20 лет.

Дроны-камикадзе разбомбили местный лицей в Ржищеве и попали в соседние общежития. Количество пострадавших постоянно меняется, ведь там с самого утра продолжаются поисково-спасательные работы. Подробнее расскажет корреспондент ТСН Виталий Афанасиенко.

Ночные кадры, на которых российские Шахеды попадают в лицей и общежития, расположены рядом — облетели все новостные паблики. Около трех ночи оккупанты дерзко ударили взрывными дронами по мирным жителям Ржищева.

“20 человек сразу доставили в больницу, 7 человек получили серьезные травмы, которую сейчас врачи с ними имеют дело. Мы знаем, что большинство людей спустилось в подвал, мы эвакуировали более 200 человек, которые находились в укрытиях, но к сожалению, некоторые из людей остались на этажах общежитий”, — рассказала представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

На двух верхних этажах вылетели окна вместе со всеми стенами. По состоянию на 12 часов дня спасатели сообщают о 3-х погибших. Позже добавился еще один человек, который, как оказалось позже — приехал на спасение.

"Водитель скорой, который приехал сюда во время второй или третьей атаки этих дронов и он здесь находился и от взрывной волны получил повреждение и был доставлен также в больницу, но к сожалению, погиб", — добавила Прянишникова.

За эту ночь — россияне сокрушили и соседнее общежитие и сам лицей. Теперь рядом с главным входом исчезла целая секция. Спасатели еще ночью смогли достать людей из-под завалов. Но до сих пор продолжаются поисковые работы. Есть информация о пропавших без вести.

Испуганные ночным терактом местные до сих пор не могут отойти от информации о погибших знакомых и родственниках.

Ближе к вечеру глава полиции Киевщины сообщил о том, что количество жертв теракта в Ржищиве, к сожалению, возросло. Добавилось еще 9 травмированных. Среди пострадавших один ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

Напомним, что на месте трагедии работает тяжелая инженерная техника. Поднимают бетонные плиты.

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