Обстрел семьи под Киевом: в полиции назвали основную версию нападения

Обстрел семьи под Киевом: в полиции назвали основную версию нападения

Правоохранители разыскивают нападающего.

В пригороде Киева, в селе Софиевская Борщаговка, неизвестный мужчина стрелял в семью. Накануне инцидента пострадавшие получали угрозы.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, накануне нападения люди получали угрозы в отношении гражданско-правовых отношений. Сейчас в полиции — это основная версия о причинах нападения.

По предварительным данным оружие, из которого стрелок совершил выстрелы, переработанное. Правоохранители разыскивают нападающего.

Напомним, 12 октября около 7:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчину ранили в ногу, поврежден автомобиль.

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