Обстрел РФ энергетической инфраструктуры: жителей Киева призвали максимально экономить свет

Жителей Киева попросили экономить электроэнергию, поскольку после массированной ракетно-дроновой атаки оккупантов в энергосистеме есть дефицит.

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

"Укрэнерго" вынуждено применять ограничения энергоснабжения для промышленности и бизнеса с 18:00 до 24:00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. В том числе, возможны отключения и для промышленности и бизнеса Киева", — отметили в КМВА.

Там также добавили, что специалисты параллельно работают над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без ущерба жизнедеятельности города.

“Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц. Полностью выключать все фонари не будем. Благодаря системе управления внешним освещением мы снизим яркость осветительных приборов, что позволит добиться общей экономии не менее 20%. Продолжаем искать другие источники экономии, но на обычных жильцах – бытовых потребителях пока экономить не будем” Поставка электроэнергии в квартиры киевлян будет происходить без ограничений. Но упорно прошу всех жителей столицы – экономьте. Особенно в самые важные для энергосистемы часы нагрузок — с 18:00 до 23:00”, — рассказали в КМВА.

Для лучшей экономии нужно не включать все мощные электроприборы одновременно, перенести стирку на ночь, выключать свет в пустых помещениях.

Напомним, что по состоянию на 9 мая из-за постоянных обстрелов России из эксплуатации выведены две гидроэлетростанции (ГЭС).

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