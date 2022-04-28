Обстрел Киева во время визита Гутерриша: в Офисе президента призвали лишить Россию членства в Совбезе ООН

Обстрел Киева во время визита Гутерриша: в Офисе президента призвали лишить Россию членства в Совбезе ООН

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратил внимание, что Киев был обстрелян именно во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ермак призвал международное сообщество лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Об этом он написал в телеграмме.

"(Обстрел Киева. — Ред.) это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ, и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Ведь каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть", — отметил Ермак.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также призвал лишить Россию членства в Совбезе ООН. Он обратил внимание, что недавний визит Гутерриша в Москву, скорее всего, не принесет результатов.

"Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" — написал Подоляк.

Напомним, что оккупанты нанесли два удара по Киеву. Попадания были в Шевченковском районе.

Ранее сообщалось, что 26 апреля генсек ООН встретился с Владимиром Путиным. В среду, 27 апреля, он встретился с Владимиром Зеленским. Во время своего визита в Украину Гутерриш посетил Бородянку под Киевом, пережившую российскую оккупацию.

Читайте также: