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Обстрел Киева во время визита Гутерриша: в Офисе президента призвали лишить Россию членства в Совбезе ООН

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Обстрел Киева во время визита Гутерриша: в Офисе президента призвали лишить Россию членства в Совбезе ООН

Офис Президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратил внимание, что Киев был обстрелян именно во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ермак призвал международное сообщество лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Об этом он написал в телеграмме.

"(Обстрел Киева. — Ред.) это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ, и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Ведь каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть", — отметил Ермак.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также призвал лишить Россию членства в Совбезе ООН. Он обратил внимание, что недавний визит Гутерриша в Москву, скорее всего, не принесет результатов.

"Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" — написал Подоляк.

Напомним, что оккупанты нанесли два удара по Киеву. Попадания были в Шевченковском районе.

Ранее сообщалось, что 26 апреля генсек ООН встретился с Владимиром Путиным. В среду, 27 апреля, он встретился с Владимиром Зеленским. Во время своего визита в Украину Гутерриш посетил Бородянку под Киевом, пережившую российскую оккупацию.

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