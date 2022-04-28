Обстрел Киева: количество пострадавших увеличилось до 10 (фото, видео)

В ГСЧС показали последствия авиаудара России по одному из жилых домов Киева.

В результате попадания российской ракеты пострадали 10 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте производятся поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий удара привлекалось 12 единиц пожарной техники и 98 спасателей.

Напомним, сегодня вечером оккупанты выпустили две ракеты по Киеву. Попадания были в Шевченковском районе. Ракеты попали в инфраструктурный объект и жилой дом.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесен с территории оккупированного Крыма.

Также захватчики нанесли ракетные удары по Киевской области.

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