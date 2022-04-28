Обстрел Киева: оккупанты попали в жилой дом, есть пострадавшие

Вечером 28 апреля россияне нанесли авиаудары по Киеву. Одна из ракет попала в жилой дом.
Ракета попала в нижние этажи дома. Пока известно о трех пострадавших.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома", — сообщил мэр.
По его словам, спасатели и медики работают на месте. Спасатели обследуют и дома рядом, выводят людей. В настоящее время госпитализированы трое пострадавших.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что удар крылатыми ракетами по жилому дому в Киеве был нанесен с территории оккупированного Крыма.
Напомним, сегодня вечером оккупанты выпустили две ракеты по Киеву. Попадания были в Шевченковском районе. Ракеты попали в инфраструктурный объект и жилой дом.
Также захватчики нанесли ракетные удары по Киевской области.
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