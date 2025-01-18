Обстрел Киева баллистикой: специалисты локализовали повреждение водопровода

Некоторые потребители до сих пор остаются без воды.
В Киеве специалистам удалось локализовать повреждения водопровода в Шевченковском районе, возникшие в результате обстрела города баллистикой.
Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.
"Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение водопроводной магистрали в Шевченковском районе, вызванное утренней ракетной атакой на столицу", — говорится в сообщении.
Аварийные бригады работают на месте повреждений. В сети постепенно восстанавливают давление. Однако часть потребителей до сих пор остаются без воды.
Напомним, 18 января в Киеве прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что россияне обстреливают город баллистическими ракетами. В результате атаки погибли четыре человека, еще трое получили ранения.
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