Обстрел Киева баллистикой: специалисты локализовали повреждение водопровода

Некоторые потребители до сих пор остаются без воды.

В Киеве специалистам удалось локализовать повреждения водопровода в Шевченковском районе, возникшие в результате обстрела города баллистикой.

Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

"Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение водопроводной магистрали в Шевченковском районе, вызванное утренней ракетной атакой на столицу", — говорится в сообщении.

Аварийные бригады работают на месте повреждений. В сети постепенно восстанавливают давление. Однако часть потребителей до сих пор остаются без воды.

Напомним, 18 января в Киеве прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что россияне обстреливают город баллистическими ракетами. В результате атаки погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

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