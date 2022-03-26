Обстрел Боярки на Киевщине: ранены четыре мирных жителя, среди них – ребенок

Обстрел Боярки на Киевщине: ранены четыре мирных жителя, среди них – ребенок

Прокуратура начала досудебное расследование.

В результате обстрела Боярки в Киевской области ранены четыре мирных жителя, в том числе ребенок.

Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка. Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины.

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Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по Боярке. В результате применения оружия по предварительной информации ранения получили четsре человека, среди которых несовершеннолетний ребенок", — говорится в сообщении.

Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.

Такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права.

Напомним, в Киевской области оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли населенные пункты. Разрушены не менее пяти домов, есть пострадавшие среди гражданского населения.

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