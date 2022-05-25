Обследуют на наличие взрывчатки: в Киеве ботанический сад имени Гришко закрыли для посетителей (фото)

Площадь ботанического сада немалая, почти 130 га, так что работы пиротехников затянутся на неделю-две.

В Киеве ботанический сад имени Гришко был закрыт для посетителей в связи с обследованием на наличие взрывчатки.

Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает пресс-служба КГГА.

Ткачук рассказал, что 24 мая пиротехники "Киевской службы спасения" приступили к ежедневным восьмичасовым обследованиям территории ботанического сада.

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"Площадь ботанического сада немалая, почти 130 га, поэтому работы пиротехников затянутся на неделю-две. Знаем, что желающих посещать территорию ботсада много, особенно сейчас, в период весенних цветов. Однако, подчеркиваю, что во избежание чрезвычайных ситуаций ботанический сад будет закрыт для посетителей до полного окончания работ по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов", – отметил чиновник КГГА.

В Департаменте муниципальной безопасности отмечают, что работы по разминированию и изъятию взрывоопасных предметов на территориях, где велись боевые действия или попадали снаряды, будут выполнять и дальше, поэтому посещать места отдыха на природе и лесопарковые зоны до сих пор опасно.

Напомним, на окраине Киева пограничная собака Танна вынюхала снаряд.

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