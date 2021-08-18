Общак, наркотики, преступное влияние: под Киевом смотрящему за зоной сообщили о подозрении

Общак, наркотики, преступное влияние: под Киевом смотрящему за зоной сообщили о подозрении

27-летний осужденный за регулярное нарушение правил получил авторитет среди осужденных и был избран ими смотрящим за колонией.

В Киевской области смотрящему за исправительной колонией сообщено о подозрении. 27-летний осужденный за регулярное нарушение правил получил авторитет среди осужденных и был избран ими смотрящим за зоной.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Осужденный организовал канал поставки наркотиков на территорию колонии, а также собирал средства в так называемый преступный "общак". Осуществлять преступную деятельность ему помогали трое других заключенных 36-ти, 38-ми и 40-летнего возраста.

Кроме того, он назначал так называемых смотрящих за отделениями и секторами колонии среди других осужденных. В их обязанности входил сбор и распределение наркотиков, которые попадали в спецучреждения.

Разоблачили преступную деятельность смотрящего сотрудники следственного управления полиции Киевской области совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Во время проведения обысков на территории колонии полицейские изъяли свертки с порошкообразными веществами зеленого и белого цветов, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты.

Сейчас следователи сообщили всем фигурантам о подозрениях по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, смотрящему инкриминируют ч. 2 ст. 255-1 (Установка или распространение преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители проверяют причастность других лиц к противоправной деятельности в колонии.

Напомним, в Одесской области задержали криминального авторитета, который убежал из зала суда и скрывался от правоохранителей Черниговской области. Там мужчину и его сообщника приговорили к 8,5 годам.

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