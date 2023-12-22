Обрушение потолка в школьном укрытии в Киеве: в КМВА назвали причину

По поводу инцидента назначена служба проверки, все подробности устанавливает следственно-оперативная группа полиции.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что стало причиной обрушения потолка в укрытии одной из школ Соломенского района Киева. Инцидент произошел во время воздушной тревоги, когда в помещении находились дети, но, к счастью, никто не пострадал.
По словам начальника КМВА Сергея Попко, произошла внештатная ситуация – сорвало вентиль батареи отопления.
"Потолок в данном укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, которые быстро впитали воду и набухли. В результате значительного увеличения веса за счет воды, обвалился сегмент подвесного потолка”, — говорится в сообщении.
По поводу этого инцидента назначена служба проверки, все подробности устанавливает следственно-оперативная группа полиции.
“В настоящее время проводится обследование и подготовка укрытия к ремонтным работам. Подрядная организация обязуется к утру понедельника устранить последствия аварии. Работы проведут за внебюджетные средства”, – сообщили в КМВА.
Напомним, в Киеве открыли уголовное производство из-за оставления людей в опасности во время ракетной атаки, когда охранник школы не пустил в укрытие детей с собакой.
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