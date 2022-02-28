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Оборона Киева: все попытки достичь цели российскими войсками потерпели неудачу

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Оборона Киева: все попытки достичь цели российскими войсками потерпели неудачу

Associated Press

Колонны техники оккупанта уничтожались.

28 февраля враг продолжил попытку прорвать оборону Киева.

Об этом информируют Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Батькивщины ситуация контролируемая.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник терпит потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", — заявил командующий Сухопутными войсками Украины командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

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