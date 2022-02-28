Оборона Киева: все попытки достичь цели российскими войсками потерпели неудачу

Колонны техники оккупанта уничтожались.

28 февраля враг продолжил попытку прорвать оборону Киева.

Об этом информируют Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Неоднократно колонны русских войск пытались штурмовать окрестности столицы. Все передвижения сил противника находились под контролем и принимались своевременные решения. В столице нашей Батькивщины ситуация контролируемая.

"Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачи. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник терпит потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей", — заявил командующий Сухопутными войсками Украины командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте также: