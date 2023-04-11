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Обмен валюты заканчивался бегством: как в Киеве выманивали десятки тысяч долларов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Обмен валюты заканчивался бегством: как в Киеве выманивали десятки тысяч долларов

Фото: Associated Press

В Киеве мошенники обустроили фейковые обменники.

В Киеве полиция разоблачила мошенников, которые обустроили фейковые пункты обмена валют и обманывали своих клиентов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 20-летний житель Закарпатской области вместе с сообщниками размещали в Сети объявления об обмене валют по выгодному курсу. Таким образом, они подыскивали потенциальных жертв. Также они на территории Голосеевского и Шевченковского района Киева фейковые пункты обмена валют, куда и приглашали потенциальных клиентов.

Интересовали злоумышленников лишь "клиенты", которые стремились обменять большие суммы средств. Так, один из потерпевших отдал мошенникам 40 тысяч долларов. Забрав деньги – аферисты сбежали с ними через окно.

© Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Другой потерпевший хотел обменять 30 тысяч долларов. 20-летний аферист действовал по схожей схеме, однако его задержала полиция уже с поличным.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Его подельников разыскивает полиция.

Напомним, в Киеве вооруженный мужчина обстрелял магазин с покупателями.

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Дата публикации
Просмотры
473
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