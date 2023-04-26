Обманул военных на продаже амуниции и снаряжения: в Киеве мошенник выдумал коварную схему (фото)

Ориентировочная сумма ущерба составляет около 100 тысяч гривен.

В Киеве мошенник выдумал коварную схему, с помощью которой обманул военных на продаже амуниции и снаряжения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении жителя столицы, который путем обмана завладел денежными средствами военнослужащих Вооруженных сил Украины под видом интернет-продаж (ч.3 ст.190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что для совершения мошеннических действий злоумышленник выдавал себя за представителя реального интернет-магазина по продаже военной амуниции и снаряжения. Увидев на сайте магазина заинтересованность в товаре со стороны потенциального покупателя, мошенник обращался к нему лично через мессенджер, предлагая приобрести товар.

После получения оплаты злоумышленник сразу прекращал выходить с покупателями на связь, а деньги присваивал.

Следствием собраны доказательства о совершении подозреваемым мошеннических действий в отношении восьми военнослужащих. Однако, по предварительным данным, количество обманутых граждан может быть значительно больше.

Ориентировочная сумма ущерба составляет около 100 тысяч гривен.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и мобильный телефон.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, житель Софиевской Борщаговки публиковал объявления о продаже стиков для электронных сигарет на онлайн-платформах, получал заказы, но вместо реального товара отправлял клиентам обычные муляжи в брендированных коробках. Таким образом, 47-летний мошенник обманул 300 клиентов на кругленькую сумму.

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