Обломок ракеты упал на частный двор: Кличко рассказал детали атаки РФ на Киев

Утром 9 мая во время ракетной атаки армии РФ по Киеву обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"При атаке на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок погасили", — говорится в сообщении.

По словам мэра, пострадавших в результате вражеского удара нет. Также неизвестно повреждение. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще работают на месте, добавил Кличко.

Напомним, в ночь на вторник, 9 мая, россияне совершили очередную ракетную атаку по территории Украины. Кафиры запустили ракеты по Киеву с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. ПВО сбило все воздушные цели. Их было около полутора десятков.

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