Обломком российского "Шахеда" была убита учительница из Борисполя: что о ней известно

Обломком российского "шахеда" была убита учительница из Борисполя Киевской области.

Об этом сообщила аналитик по вопросам образования Людмила Мозговая.

"Страшная ночь... Сначала известие о гибели 14-летней девочки от удара шахеда в Соломенском районе Киева. Затем новость о гибели в Бориспольском от обломка шахеда женщины. Этой женщиной является учительница трудового обучения бориспольского лицея "Лидер" (до реформы – общеобразовательной школы І-ІІІ степеней №6) Баталко Лариса Владимировна", – написала она.

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Людмила Мозговая вспомнила, как, работая на должности заведующего методическим кабинетом Управления образования и науки Бориспольского городского совета, готовила эту прекрасную учительницу к конкурсу "Учитель года", была на уроках и видела, что она передает детям любовь к рукоделию как искусству и продолжению народной традиции.

"Лариса Владимировна подарила после успешного выступления на конкурсе мне красные маки ручной работы (знала, что люблю эти цветы), которые до сих пор украшают мое оригинальное платье. Красное на черном. Как символ памяти о прекрасном педагоге, искреннем человеке, верном профессии учителя", – написала аналитик. Мозговая выразила соболезнования семье, педколлективу лицея и Бориспольской громаде.

Ранее сообщалось, что в Киевской области продолжается ликвидация последствий воздушной атаки россиян. В результате атаки скончалась женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков враждебных целей она получила ранения в области живота.

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