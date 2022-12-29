Обломки вражеских ракет упали на частный сектор в Киеве: фото последствий

В четверг, 29 декабря, кафиры выпустили ракеты по Киеву, с которыми успешно справляются силы ПВО. Впрочем, обломки сбитых вражеских объектов упали на частный сектор в Дарницком районе.

Фото последствий показал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вот так выглядит предновогодний террор России", — написал представитель ОП.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

К слову, Тимошенко также подтвердил информацию о том, что в результате утренней атаки пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.

Атака на Киев 29 декабря

К слову, в Киеве тревогу объявили в 06.01. В Сети сообщали о взрывах. Впоследствии их подтвердил мэр Виталий Кличко. В КМВА заявили о работе ПВО.

Воздушная тревога продолжалась около пяти часов. Силам ПВО удалось сбить 16 российских ракет. Обломки некоторых упали в районах города.

Обломкам повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие – в Голосеевском, а также детская площадка – в Печерском.

Кроме того, в результате атаки россия пострадали три человека в Дарницком районе. В частности, равмы получила 14-летняя девушка. Всех госпитализировали.

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