Обломки вражеских ракет упали на частный сектор в Киеве: фото последствий

Пострадали три человека.
В четверг, 29 декабря, кафиры выпустили ракеты по Киеву, с которыми успешно справляются силы ПВО. Впрочем, обломки сбитых вражеских объектов упали на частный сектор в Дарницком районе.
Фото последствий показал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Вот так выглядит предновогодний террор России", — написал представитель ОП.
К слову, Тимошенко также подтвердил информацию о том, что в результате утренней атаки пострадали три человека, среди них 14-летняя девочка.
Атака на Киев 29 декабря
К слову, в Киеве тревогу объявили в 06.01. В Сети сообщали о взрывах. Впоследствии их подтвердил мэр Виталий Кличко. В КМВА заявили о работе ПВО.
Воздушная тревога продолжалась около пяти часов. Силам ПВО удалось сбить 16 российских ракет. Обломки некоторых упали в районах города.
Обломкам повреждены два частных дома в Дарницком районе, промышленное предприятие – в Голосеевском, а также детская площадка – в Печерском.
Кроме того, в результате атаки россия пострадали три человека в Дарницком районе. В частности, равмы получила 14-летняя девушка. Всех госпитализировали.
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