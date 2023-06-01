Обломки упали у медучреждения через 4 минуты после "тревоги": Кличко о деталях ночной трагедии

В Киеве во время ночной ракетной атаки обломок сбитой ракеты упал у входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги. Люди, которые там погибли, направлялись к укрытию.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Сейчас следствие устанавливает, открыто ли было укрытие, были ли в нем люди. По информации спасателей, после повреждения поликлиники, из нее выводили группу людей", — говорится в сообщении городского головы.

По его словам, правоохранители совершают следственные действия в поликлинике и на ее территории. Возбуждены уголовные дела.

В результате падения обломков в Деснянском районе столицы повреждены три школы, детский сад, шесть домов и полицейский участок.

В результате ночного обстрела столицы три человека погибли. Пострадали 16 пострадавших, из которых девять человек были госпитализированы. Один человек находится в тяжелом состоянии. Семеро – получили амбулаторную помощь, в частности, один ребенок.

Закрытое укрытие в Киеве

Во время ракетной атаки армии РФ по Киеву погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Люди бежали к укрытию в поликлинике в Деснянском районе столицы.

Мэр столицы сообщил, что на месте специалисты департамента муниципальной безопасности будут выяснять, почему было закрыто укрытие в поликлинике.

Полиция Киева открыла дело после появления информации о закрытом укрытии в столице, из-за чего погибли три человека. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что "закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто безразличие. Это преступление".

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