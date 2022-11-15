Обломки сбитых ракет упали в Печерском и Оболонском районах Киева: в ГСЧС рассказали подробности (фото)

В пятиэтажке на Печерске обнаружили тело погибшего человека, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
В Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в два жилых дома, также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе — попали в заброшенные здания.
Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Макушенко в комментарии "Суспільному".
Появились фотографии с места попадания в пятиэтажку в Печерском районе Киева. В доме обнаружили тело погибшего, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Спецкор ТСН Андрей Цаплиенко сообщил о новом взрыве в Киеве, предварительно – в Голосеевском районе.
Напомним, оккупанты нанесли удар по Киеву и области.
Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал момент сбивания вражеской ракеты Киевской области.
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