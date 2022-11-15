Обломки сбитых ракет упали в Печерском и Оболонском районах Киева: в ГСЧС рассказали подробности (фото)

В пятиэтажке на Печерске обнаружили тело погибшего человека, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

В Печерском районе Киева обломки сбитых ракет попали в два жилых дома, также падение обломков зафиксировали в Оболонском районе — попали в заброшенные здания.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Киева Макушенко в комментарии "Суспільному".

Появились фотографии с места попадания в пятиэтажку в Печерском районе Киева. В доме обнаружили тело погибшего, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Спецкор ТСН Андрей Цаплиенко сообщил о новом взрыве в Киеве, предварительно – в Голосеевском районе.

Напомним, оккупанты нанесли удар по Киеву и области.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов обнародовал момент сбивания вражеской ракеты Киевской области.

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