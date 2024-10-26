Обломки сбитых дронов зафиксированы во всех семи районах Киевщины: последствия и фото атаки

В Киевской области есть погибший, ранен мальчик 13 лет, зафиксированы повреждения 24 частных домов, общежития и хостела, четырех магазинов и четырех автомобилей.

В Киевской области продолжается ликвидация последствий воздушной атаки россиян. В результате атаки скончалась женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков враждебных целей она получила ранения в области живота.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации в Telegram.

Глава Киевской ОВА добавил, что незначительные повреждения получил мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте.

"Обломки сбитых вражеских целей зафиксированы во всех семи районах области. Зафиксированы повреждения 24 частных домов, общежития и хостела, четырех магазинов и четырех автомобилей. В частности, повреждены окна, двери, кровли, фасады", – рассказал он.

Кроме того, по данным Кравченко, в одном из населенных пунктов повреждено здание лицея – выбиты окна, иссечен фасад, а также находившийся рядом с заведением школьный автобус.

Также повреждена линия электропередач, в двух районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы.

Последствия ночной воздушной атаки на Киевщину / Фото: КОВА

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия. Людям оказывается необходимая помощь. К замене окон в поврежденных домах привлекается международный фонд GEM.

Напомним, войска РФ вечером 25 октября и ночью и утром 26 октября массированно атаковали Киевскую область и столицу дронами-камикадзе.

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