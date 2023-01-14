Обломки сбитой ракеты упали на территории музея Пирогово (фото)

Части сбитой ракеты приземлились на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

В субботу, 14 января, Россия снова совершила ракетную атаку Киева. Так, обломки сбитой вражеской ракеты упали на территории музея Пирогово.

Об этом сообщил культуры и информационной политики Александр Ткаченко и показал фото с места падения.

"Очередная суббота началась с ракетной атаки на Киев. Обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово. К счастью, никто не пострадал. На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые", — говорится в сообщении.

Ракетная атака на Киев 14 января

В Киеве утром 14 января прогремели взрывы в нескольких районах до объявления воздушной тревоги.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры.

Также стало известно, что в Голосеевском районе обломки ракеты упали на нежилую территорию, там возник пожар.

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