Обломки российских ракет обнаружили в Киевской области (фото)

Обломки обнаружили на полях рядом с населенными пунктами.

Обломки сбитых российских ракет во время массированной атаки 29 декабря обнаружили полицейские в нескольких районах Киевской области.

Фото частей крылатых ракет опубликовал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Он рассказал, что их обнаружили на полях рядом с населенными пунктами. Правоохранители проводят осмотр мест происшествия и фиксируют российские преступления.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

"Если вы видите или слышите воздушный объект, сразу сообщайте об этом на спецлинию "102". Ваша информация поможет нашим силам ПВО эффективно противодействовать врагу", — написал Небитов.

Напомним, обломки сбитых над Киевщиной российских ракет нанесли разрушения в Крюковщине, Вышгородском районе и Глевахе. Кроме того, без электроснабжения осталось около 180 тысяч абонентов в Киевской области.

Фото: Андрей Небитов

Киевщину атаковали десятки ракет: сколько сбили, что со светом и есть ли "прилеты" - Кулеба

Читайте также: