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Обломки ракеты после ночной атаки РФ обнаружили на путях открытого участка метро в Киеве: что известно

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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2577
Время на прочтение
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Обломки ракеты после ночной атаки РФ обнаружили на путях открытого участка метро в Киеве: что известно

Фото: УНІАН

В столичном метро Киева ограничили движение.

В Киеве утром 1 января изменено движение поездов по "красной" линии метрополитена.

Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что на путях открытого участка "красной" линии метро обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты.

На месте работает взрывотехническая служба.

Сейчас движение поездов по "красной" линии осуществляется от станции "Академгородок" к станции "Арсенальная". О возобновлении движения сообщить обещают дополнительно.

Напомним, в новогоднюю ночь, 1 января, Россия атаковала города Украины, в том числе и Киев.

В столице и области сообщалось о работе ПВО.

По данным КМВА, в новогоднюю ночь, 1 января, над столицей было сбито 23 воздушных цели.

В Киеве в Шевченковском районе обломок ракеты упал на автомобиль.

Также обломки сбитого вражеского дрона упали на спортивной площадке, где играют дети. На вражеском беспилотнике оккупанты оставили циничную надпись "с Новым годом".

Звуки взрывов и атаки россиян не испугали украинцев – люди громко пели Гимн Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2577
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