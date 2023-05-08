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Обломки дронов пробили стену 22-этажного дома: детали ночной атаки РФ на Киев (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Обломки дронов пробили стену 22-этажного дома: детали ночной атаки РФ на Киев (фото)

Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов

Жилой дом сильно пострадал.

В результате российской атаки дронами-камикадзе ночью 8 мая был поврежден 22-этажный жилой дом в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает телеканал "Киев".

По словам консьержа пострадавшего дома, взрыв прогремел около 1:40 ночи. На 11-м этаже в результате падения обломков вырвало окна, нет части стены. Несколькими этажами ниже и выше также повреждены окна и кондиционеры. Возле дома, по данным КМВА, от обломков и взрывной волны пострадали семь автомобилей, еще один сгорел.

Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов / ©
Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов

"Обломки попадали все прямо на землю. И самое интересное, что коммунальщики уже пришли разбирать, убирать, чтобы под домом было чисто. Но на месте еще находится полиция, и следственные действия не завершены, поэтому полицейским пришлось подходить к представителям КП и говорить им, чтобы они пока оставляли все на своем месте", — сообщил корреспондент телеканала "Киев".

Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов / ©
Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов
Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов / ©
Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов
Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов / ©
Фото последствий атаки российскими дронами по Киевщине в ночь на 8 мая/Фото: Ян Доброносов

Напомним, украинская противовоздушная оборона уничтожила все 35 из 35 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые российская армия запустила по Киевщине в ночь на 8 мая.

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Дата публикации
Просмотры
7511
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