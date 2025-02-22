Обломки БпЛА повлекли за собой пожар и разрушение в Соломенском районе Киева — Кличко

На месте падения обломков работают все необходимые службы.

В Соломенском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника и повлекли за собой разрушение.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

"В Соломенском районе, где упали обломки БпЛА, пожар на территории частной застройки. Есть разрушение", — заявил Кличко.

В Киевской городской военной администрации подтвердили данную информацию.

"Падение обломков БПЛА на открытую территорию частной усадьбы в Соломенском районе привело к возгоранию дерева на площади 3 м.кв. Пожар ликвидирован" — говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что взрывная волна повредила окна в доме напротив. Потерпевших нет.

Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе Киевской области в результате атаки вражеского ударного беспилотника погиб 60-летний мужчина.

Мы ранее информировали, что в ночь на 22 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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