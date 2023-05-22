Обломками сбитого беспилотника повреждено здание в ЖК "Урловский-2" в Киеве: фото

Специалисты обследуют здания для выявления повреждений и подсчета убытков.
Обломками сбитого беспилотника повреждено здание в ЖК "Урловский-2" в Киеве.
Сбитый беспилотный летательный аппарат упал на строящееся здание в ЖК "Урловский-2" на Позняках во время очередной воздушной атаки на Киев в ночь на субботу, 20 мая.
Об этом сообщила пресс-служба компании "Киевгорстрой".
Конструкция дома получила повреждения, на нескольких этажах выбиты окна, разрушены некоторые ограждающие наружные и внутренние конструкции. Кроме этого, ударной волной поврежден соседний дом.
Специалисты обследуют здания для выявления повреждений и подсчета убытков.
"Киевгорстрой" сотрудничает со всеми необходимыми ведомствами, чтобы законодательно зафиксировать событие.
На портале "ЛУН" сообщается, что проект комфорт-класса ЖК "Урловский-2" состоит из четырех 26-этажных зданий в общей сложности на 988 квартир. Строительство трех корпусов приостановлено, четвертый планируется сдать в эксплуатацию в конце 2023 года.
Напомним, в Киеве, на Подоле, вспыхнул автомобиль. В социальных сетях пишут, что перед пожаром раздался взрыв.
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