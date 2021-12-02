Облачно и без осадков: прогноз погоды в Киеве на четверг, 2 декабря

День будет теплым и без снега.
В четверг, 2 декабря, облачная погода в Киеве продержится до самого вечера. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха днем ожидается +5 +7 градусов, ночью 0 +2 градуса. Ветер юго-западного направления, 7-12 м/с.
Мокрый снег с дождем в Киеве прогнозируют в пятницу, 3 декабря. Затем два дня будет сухая погода, а в понедельник днем, 6 декабря, снова пойдет мокрый снег.
Отметим, что 2 декабря в большинстве регионов Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах возможна метель. В то же время днем в четверг повысится температура воздуха и станет теплее.
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