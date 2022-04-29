Обидно, что столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа — Зеленский

Обидно, что столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа — Зеленский

Россияне обстреляли Киев ракетами в ходе визита генсека ООН Антониу Гутерриша.

Продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша ударили российские ракеты.

Обидно, что столь сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 29 апреля.

"Сегодня стало известно, что от удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка, сотрудница "Радио Свобода" Вера Гирич. Она стала двадцать третьим сотрудником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля. Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны", — отметил президент.

Напомним, что в результате ракетных обстрелов жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадали десять человек. Четверо человек госпитализировали.

Стоит отметить, что 28 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Киеву: попадания были в Шевченковском районе. Одна из ракет попала в нижние этажи 25-этажного жилого дома.

Россияне обстреляли Киев во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 65-го дня войны