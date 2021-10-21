Объезжал затор и сбил копа: в Киеве микроавтобус наехал на патрульного, его госпитализировали (фото)

Полицейский получил черепно-мозговую травму.

В Киеве на ул. Луговой автомобиль сбил патрульного полицейского, который вместе с коллегами неподалеку оформлял нарушение водителем правил дорожного движения. В результате наезда, правоохранителя с травмами госпитализировали.

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Об этом сообщается на канале dtp.kiev.ua в Telegram.

"Патрульные стояли в первой полосе движения, оформляя нарушение ПДД. И здесь микроавтобус решил объехать тянучку по правой полосе, не снижая скорости. Поздно заметив полицейского авто и сбил его", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua

Патрульного с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве легковушка на скорости влетел в грузовик, в результате ДТП водитель погиб мгновенно.

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