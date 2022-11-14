Обещают наказать священника: в Киево-Печерской лавре отреагировали на скандал из-за пения о "матушке-Руси"

В Лавре оправдываются, что молебен служит один священник, а поют люди, приходящие на богослужения.

В воскресенье, 13 ноября, соцсетями разлетелось видео, обнародованное священником ПЦУ Михаилом Омеляном.

На видео видно, как в храме Всех святых печерских на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, женщины исполняли прославлявшую Россию песню. "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь", — пел сводный хор.

Видео снял аспирант Киевской православной богословской академии Виталий Шпак 12 ноября, когда проводил экскурсию по Лавре для друзей.

В то время когда Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей. В Киево-Печерской лавре не забывают своих московских хозяев... 12 ноября 2022 г. вместе с воздушной тревогой. Опубликовано Виталием Шпаком Суббота, 12 ноября 2022 г.

Священник Захария отстранен

Как выяснилось, видео – не монтаж и не фейк.

В Киево-Печерской лавре отреагировали на скандал из-за пения о "матушке-Руси".

Наместник Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел объяснил, что женщины пели после службы, которую вел отец Захария.

Митрополит добавил, что теперь священник отстранен от литургий и совершения молебнов.

В то же время, наместник Лавры подчеркнул, что информация о том, что в Киево-Печерской лавре молятся за Россию — это клевета.

"Выложили в интернет, что мы в Лавре якобы молимся за Россию. Это факт неправдивый. Потому что за литургией мы молимся Богу, молимся за наше государство, за наше войско, за нашего президента и поминаем только нашего предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия", — говорит наместник Лавры.

Поют люди, которые приходят на богослужение...

Архимандрит УПЦ Поликарп (Линенко), руководитель митрополичьего хора, объяснил, что молебен служит один священник, а поют люди, которые приходят на богослужение.

В Киево-Печерской лавре добавили, что в ближайшее время соберется Духовный собор Лавры, который разберет эту ситуацию, и решит, кому какое дать послушание и кому какое наказание.

СБУ и полиция изучают все детали инцидента. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, в свою очередь, отметил, что от результатов расследования будут зависеть последствия и дальнейшие действия Министерства.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса КМИС, в Украине за время войны увеличилось количество сторонников ПЦУ и атеистов.

Киево-Печерская Лавра оскандалилась прославлением России

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