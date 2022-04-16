Обещанные мировыми лидерами "тяжкие последствия" за действия России в Украине уже должны наступить — Кличко

Обещанные мировыми лидерами "тяжкие последствия" за действия России в Украине уже должны наступить — Кличко

После всего, что сделала Россия в Украине, она должна понести жестокое наказание.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал мировых лидеров к более мощной поддержке Украины. По его словам, пора ввести те "тяжкие последствия" для России, о которых говорили до полномасштабного вторжения.

С соответствующим обращением Кличко выступил в интервью CNN, пишет мэр столицы на своей странице в Facebook.

Кличко отметил, что он со своим братом Владимиром продолжают общаться с иностранными СМИ и доносить до мира правду о зверствах российских оккупантов в Украине.

"Мы используем все возможности, чтобы донести до мира правду о том, что происходит сегодня в Украине, как Россия уничтожает наше государство и убивает мирных украинцев. Привлекаем необходимую помощь и поддержку", – отметил мэр Киева.

Кроме того, Кличко напомнил мировым лидерам об их обещаниях по ответственности России за откровенный геноцид украинцев.

"Война с Россией – это битва между добром и злом. Сколько еще будет наблюдать мир? Накануне широкомасштабного российского вторжения в Украину мировые лидеры обещали РФ "тяжкие последствия" за такие действия. После геноцида, который устроили российские орки в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и как они продолжают поступать на временно оккупированных территориях, после буквального уничтожения многих украинских городов и поселков, "тяжкие последствия" уже должны наступить", — заявил Кличко.

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