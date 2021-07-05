Обещали работу за рубежом: в Киеве разоблачили банду, которая заставляла украинцев торговать наркотиками в России

Обещали работу за рубежом: в Киеве разоблачили банду, которая заставляла украинцев торговать наркотиками в России

Дело о торговле людьми передали в суд.

В Киеве разоблачили злоумышленников, которые обещали украинцам работу за рубежом, но отправляли их в Россию, где заставляли продавать наркотики. За это им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным следствия, четверо мужчин вербовали жителей Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областей для якобы работы курьером-экспедитором за рубежом. Для этого в регионах они открыли "офисы", откуда людей отправляли в Киев, а оттуда — в Россию. В РФ украинцев встречали местные "работодатели", которые заставляли их торговать наркотиками. Когда же граждан Украины разоблачала полиция страны-агрессора, те получали реальные тюремные сроки. Всего жертвами "работодателей" стали по меньшей мере 10 украинцев

Правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлено в Соломенский районный суд для определения наказания. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Полтаве правоохранители разоблачили группу "наркобизнесменов".

В Днепропетровской области задержали членов банды, которые торговали наркотиками под домашним арестом

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